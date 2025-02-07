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Коммерсантъ FM
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Минобороны рассказало о попытке наступления ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» сорвали вчера попытку наступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Все атаки украинской армии были отражены, заявило ведомство.

«В ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки противника»,— сказано в сообщении военного ведомства.

Накануне, 6 февраля, Минобороны заявило, что ВСУ предприняли восемь волн атак в Курской области, которые были отражены. Силы ВСУ пытались атаковать в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе Минобороны сообщило, что российские военнослужащие освободили 801 кв. км территории Курской области — 63,2% первоначально захваченной соединениями ВСУ. 5 февраля на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном президент Владимир Путин квалифицировал ситуацию в регионе как «очень сложную».

Подробнее — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».

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