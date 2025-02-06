Минобороны: в Курской области сорваны восемь атак ВСУ

Вооруженные силы Украины силами двух батальонов на машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли «восемь волн атак» в Курской области, сообщило Минобороны России. Все атаки были сорваны.

«Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе 8 танков, 5 боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также 3 инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника»,— сообщили в Минобороны РФ.

Силы ВСУ пытались атаковать в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Они были остановлены военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований «Ветераны» и «АрБат», а также операторами беспилотников центра «Рубикон», 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты. Их поддерживали артиллерия и авиация.