С арендатора земли у озера Круглое в Воронеже взыскивают ущерб почвам

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области подало в Левобережный райсуд облцентра иск к арендатору участка, примыкающего к памятнику природы областного значения — озеру Круглое в микрорайоне Подгорное. Ведомство требует взыскать с ответчика 5,6 млн руб. ущерба, который был рассчитан в октябре 2024 года. Об этом сообщили в минприроды. Согласно картотеке суда, речь может идти о Александре Монакове.

Предметом иска стали строительные работы на улицах Славы Алексеева и Флотская, а также планировка земельных участков с отсыпкой грунта в районе улицы Княжеская.

Согласно заключению экспертов, отсыпка грунта привела к риску оползней и его попадания в охранную зону памятника природы. «Это связано с тем, что грунты тел насыпей имеют разнородный состав и состояние, не уплотняются должным образом, в связи с чем не могут служить основанием для каких-либо сооружений»,— пояснили в минприроды.

По словам профильного министра Натальи Ветер, ведомство пыталось решить вопрос до суда, но арендатор отказался возместить ущерб в добровольном порядке. Госпожа Ветер рассказала, что с аналогичным иском к ответчику обратилось Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора (ЦЧР). Размер требований ЦЧР составляет 1,3 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, Александр Монаков был зарегистрирован в Воронежской области как индивидуальный предприниматель в 2019 году. Основной вид деятельности — приготовление и/или продажа пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок. В 2021 году ИП был ликвидирован. Кроме того, в 2024 году закрылись две компании, бенефициаром которых выступал господин Монаков — московские ООО «Вольф» и ООО «Сигма». Первая из них занималась деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Вторая — розничной торговлей по почте или через интернет.

Вчера стало известно, что воронежское минприроды направило муниципальному предприятию «Райводснаб» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды. По данным ведомства, предприятие может быть причастно к загрязнению реки Толучеевка в селе Заброды Калачеевского района.

Анастасия Колпачева