«Райводснаб» проверяют на причастность к загрязнению реки в воронежском селе

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области отреагировали на видеообращение жителей села Заброды Калачеевского района о гибели бобров на участке реки Толучеевка, опубликованное региональным отделением «Народного фронта». По мнению граждан, причина гибели животных в канализационных стоках, загрязняющих реку. В ведомстве сообщили, что муниципальному предприятию «Райводснаб», которое может быть причастно к этому, направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.

Профильный министр Наталья Ветер пояснила, что очистные сооружения, откуда могла произойти утечка, являются собственностью администрации муниципалитета. «В этой части министерством направлена информация в администрацию Калачеевского района, а для проверки факта гибели околоводного животного сведения переданы в министерство лесного хозяйства региона»,— рассказала госпожа Ветер. Она также отметила, что специалисты минприроды произведут отбор проб почвы и воды.

По данным Rusprofile.ru, муниципальное предприятие «Райводснаб» было зарегистрировано в Калачеевском районе Воронежской области в 2006 году для распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 606,7 тыс. руб. Директором является Михаил Концедалов. Права учредителя осуществляет администрация Калачеевского района. В 2023 году выручка составила 60 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб.

В конце января Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора подало иск к ООО «РВК-Липецк» о взыскании 77,3 млн руб. в доход «соответствующих бюджетов» за негативное воздействие на окружающую среду, следует из материалов дела. Иск принят к производству. Заседание запланировано на 25 февраля 2025 года.

Анастасия Колпачева