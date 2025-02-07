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Коммерсантъ FM
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В 2024 году установлен рекорд по страхованию посевной площади

В 2024 году в России площадь застрахованных посевов по просубсидированным договорам достигла 14 млн га, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Такой показатель составляет 17,9% всех посевов в стране (без учета хозяйств населения) и является рекордной отметкой. В текущем году этот параметр планируется увеличить до 20% всей посевной площади, отметило ведомство.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в Минсельхозе, за последние несколько лет среди сельхозтоваропроизводителей вырос интерес к программе страхования на случай чрезвычайных ситуаций природного характера. По данным ведомства, в 2022 году было застраховано 2,2 млн га, а в 2024-м показатель вырос почти в три раза, до 6,2 млн га.

В прошедшем году по просубсидируемым договорам страхования поголовье животных составило 11,5 млн условных голов, что составляет 38% всего поголовья в стране. При этом в некоторых регионах почти все поголовье обеспечено страховой защитой. В текущем году планируется достичь общего показателя 50%.

В ведомстве указали, что в прошлом году выплаты по договорам страхования с господдержкой выросли более чем в два раза. По информации Национального союза агростраховщиков, общая сумма страховых возмещений достигла 5,4 млрд руб.

Подробнее об агростраховании в России — в материале «Ъ» «Природа берет свое».

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