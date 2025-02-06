Трамп собирается ввести санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп сегодня намерен подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) из-за действий против Соединенных Штатов и их союзника Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По его словам, указ введет финансовые и визовые санкции против лиц, оказывающих содействие в расследованиях МУС в отношении граждан США или их союзников. Ограничения коснутся и членов их семей.

В январе газета The Guardian сообщала, что руководство МУС опасается жестких экономических санкций, которые могут ввести против него в США. Особенно остро этот вопрос встал в ноябре 2024 года, когда МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта. Позднее Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС.