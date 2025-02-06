Чувашии освободили от должности директора Центра экспертизы в строительстве

В Чувашской Республике Ольгу Ахмееву освободили от должности директора Центра экспертизы и ценообразования в строительстве. Соответствующее распоряжение Кабмина Чувашии подписал глава республики Олег Николаев.

Ольга Ахмеева возглавляла учреждение с февраля 2022 года. Ранее она занимала должность исполняющего обязанности руководителя центра.

В январе 2025 года главу Минстроя Чувашии Михаила Коледу уволили по утрате доверия. Прокуратура республики выявила заключение госконтрактов без проведения торгов на сумму более 1,5 млн руб.

Диана Соловьёва