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Чувашии освободили от должности директора Центра экспертизы в строительстве

В Чувашской Республике Ольгу Ахмееву освободили от должности директора Центра экспертизы и ценообразования в строительстве. Соответствующее распоряжение Кабмина Чувашии подписал глава республики Олег Николаев.

Ольга Ахмеева возглавляла учреждение с февраля 2022 года. Ранее она занимала должность исполняющего обязанности руководителя центра.

В январе 2025 года главу Минстроя Чувашии Михаила Коледу уволили по утрате доверия. Прокуратура республики выявила заключение госконтрактов без проведения торгов на сумму более 1,5 млн руб.

Диана Соловьёва

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