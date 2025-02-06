«Металлоинвест» вложит в развитие Белгородской области 2 млрд рублей в 2025 году

Правительство Белгородской области и горно-металлургическая компания «Металлоинвест» подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2025 год, в рамках которого компания инвестирует в развитие региона более 2 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, один из крупнейших проектов — новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Губкине площадью 4 тыс. кв. м, строительство которого завершится весной этого года. Также «Металлоинвест» и область совместно реконструируют Губкинский горно-политехнический колледж, обновят сквер на улице Лазарева в Губкине и создадут в городе Молодежный центр.

Компания примет участие и в реализации нескольких крупных спортивных проектов. Например, направит около 100 млн руб. на развитие Академии плавания и спортивной школы «Молодость» в Старом Осколе. Также соглашение позволит продолжить строительство бассейна в Губкине и капремонт ДК «Комсомолец» в Старом Осколе. На эти объекты из регионального бюджета выделено более 670 млн руб. «Металлоинвест» продолжит финансирование мужского волейбольного клуба «Белогорье».

В конце января был объявлен конкурс на капремонт «Комсомольца» с начальной ценой в 870,7 млн руб. На этой неделе стартовал поиск подрядчика для четвертого этапа строительства бассейна в Губкине за 429,7 млн руб.

Анастасия Колпачева