ДК «Комсомолец» в белгородском Старом Осколе отремонтируют за 871 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» Старооскольского горокруга Белгородской области объявило открытый конкурс в электронной форме на капитальный ремонт здания дворца культуры «Комсомолец». Начальная цена контракта составляет 870,7 млн руб. Средства выделят из бюджета муниципалитета, следует из данных портала госзакупок.

В проекте сметы контракта указано, что подрядчику предстоит усилить лестничные конструкции, обновить входную группу, зрительный зал, интерьер вестибюля, буфета, санузлов. Кроме того, исполнитель должен выполнить монтаж систем электроосвещения, электроснабжения, водоотведения, охранно-пожарной сигнализации, автоматизировать систему вентиляции и кондиционирования.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 29 августа 2026 года. Гарантия на них составит пять лет.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 февраля, итоги подведут 14 февраля.

В конце декабря дворец культуры посетил губернатор Вячеслав Гладков. Тогда он рассказал, что капремонт в нем идет с 2018 года, было много проблем с финансированием. Глава региона заявил, что власти приняли решение разбить работы на две очереди и сдать дворец в течение 2025–2026 годов.

Кроме того, губернатор поручил врио главы муниципалитета Владимиру Жданову найти нового директора «Комсомольца». С февраля 2024-го учреждение в статусе и.о. возглавляет Ольга Зинковская. Она пришла на этот пост после ухода Елены Луневой, руководившей ДК с 2018 года.

Анастасия Колпачева