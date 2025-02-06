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Коммерсантъ FM
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Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии. Об этом в четверг сообщили в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ. Это уже третий телефонный разговор российского и турецкого коллег за последние две недели.

Хакан Фидан (слева) и Сергей Лавров

Хакан Фидан (слева) и Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Хакан Фидан (слева) и Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В развитие предыдущих контактов президентов и министров обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Условлено оставаться в тесном контакте по актуальным двусторонним, региональным и международным темам, включая Ближний Восток и Украину»,— говорится в официальном сообщении на сайте ДИП МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что коллеги затронули ряд вопросов двусторонней повестки и «подтвердили важность плотной координации шагов» по реализации договоренностей лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Предыдущий телефонный разговор двух министров состоялся 31 января. Как утверждали в МИД РФ по итогам беседы, «коллеги подтвердили необходимость уважения сирийского суверенитета и территориальной целостности страны».

После смены власти в Арабской Республике турецкие власти активно наращивают сотрудничество с временным правительством Сирии. 4 февраля новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Анкару с первым официальным визитом. По итогам переговоров президент Турции заявил, что «выразил готовность оказать необходимую поддержку Сирии в борьбе со всеми формами терроризма».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в ходе визита сирийского президента в Дамаск партнеры обсудят создание военных баз Турции в Сирии.

Об интересах Турции в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

Анастасия Домбицкая

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