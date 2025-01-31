Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Турции

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили события на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Стороны подтвердили необходимость уважения сирийского суверенитета и территориальной целостности страны. «Условлено оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам»,— говорится в пресс-службе российского ведомства. На прошлой неделе министры иностранных дел также обсуждали ситуацию в Сирии.

В Дамаске в конце декабря прошли переговоры между российской межведомственной делегацией и главой сирийской администрации. Замглавы МИД РФ заявил, что изменений в российском присутствии в Сирии нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает важным «выстраивать и поддерживать диалог» с новой властью в Дамаске.

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад покинул страну и улетел в Россию. Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) был объявлен президентом страны на переходный период.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».