МОК прокомментировал позицию Трампа по трансгендерам в женском спорте

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит обсуждение позиции президента США Дональда Трампа по трансгендерным людям с соответствующими органами власти. Так в организации прокомментировали «РИА Новости» указ господина Трампа о полном отстранении трансгендеров от участия в женских соревнованиях.

Вчера, 5 февраля, глава Белого дома подписал запрет на участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях на Олимпийских играх. Документ получил название «Не допускать мужчин в женский спорт». О своем намерении президент США заявлял еще в декабре 2024 года. Он также поддержал сокращение федерального финансирования школ, где поощряется идеология «трансгендерного безумия». В январе господин Трамп подписал указ, запрещающий операции по смене пола лицам, которые не достигли 19 лет. В нем же есть уточнение о запрете трансгендерам служить в армии США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трампгендер».