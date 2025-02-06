Посол РФ в Финляндии привел подробности о военном планировании РФ

При военном планировании Россия будет учитывать тот факт, что ключевые военные решения за Финляндию будут принимать Вашингтон и Брюссель. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters

«Очевидно, что ключевые решения, касающиеся военной деятельности страны, теперь явно будут приниматься не в Хельсинки, а в Брюсселе и Вашингтоне»,— сказал Павел Кузнецов в интервью «РИА Новости». По его словам, российские власти будут исходить из этого в военно-политическом планировании.

Дипломат подчеркнул, что вступившее в силу в сентябре 2024 года соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США открывает перед Вашингтоном возможность использовать не только 15 финских военных объектов по всей стране, но и гарнизоны, полигоны и складские помещения. «Речь идет о том, что их отдельные зоны передаются в исключительное пользование американцев и становятся, по сути, закрытыми для самих финнов»,— пояснил он. По словам дипломата, соглашение также подразумевает, что американские военнослужащие практически полностью выводятся из-под юрисдикции страны пребывания.

Соглашение об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном вступило в силу в сентябре 2024 года. Оно было подписано 18 декабря 2023 года. В рамках договоренностей американцы получили широкий доступ к военным базам и иным объектам на территории Финляндии, а также возможность размещать там войска, вооружения и технику. Глава МИД Финляндии уверяла, что соглашение «имеет региональное значение и поможет Финляндии внести вклад в усилия НАТО по коллективной обороне».

В Кремле оборонное соглашение между США и Финляндией расценили как угрозу. В Москве считают, что поворотным моментом в отношениях РФ и Финляндии стало вступление европейской страны в НАТО в апреле 2023 года.

Подробнее о взаимоотношениях Москвы и Хельсинки — в материале «Ъ» «И Финляндия туда же».

Анастасия Домбицкая