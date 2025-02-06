Соавтор нового театра Камала стал заслуженным архитектором Татарстана

Главный архитектор бюро Wowhaus, один из авторов проекта здания нового театра им. Камала Олег Шапиро получил звание заслуженного архитектора Татарстана на открытии архитектурно-строительного форума «Казаныш».

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ему награду за заслуги в области архитектуры и большой вклад в проектирование социально значимых объектов республики.

Строительство нового здания театра им. Камала в Казани начали зимой 2023 года по проекту бюро Wowhaus, Kengo Kuma & Associates из Токио, штутгартского Werner Sobek и ООО «ПТМ архитектора Бакулина Германа Алексеевича». Объем инвестиций изначально оценивали в 13 млрд рублей, но затем сумма увеличились до 29,2 млрд рублей. Открытие нового здания театра в Казани прошло 20 января.