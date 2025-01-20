Новое здание театра им. Камала на берегу озера Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева, открыли во время торжественной церемонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани официально открыли новое здание театра Камала

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков В Казани официально открыли новое здание театра Камала

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков

«Я бы хотел поблагодарить администрацию города, Ильсур Раисович, Вас и Вашу команду за то, что мы выбрали правильное место расположения. Это одно из самых красивых мест нашей столицы», — заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Старейший актер театра Камала, народный артист России Рамиль Шарафиев во время церемонии передал юным артистам театра ключ, которым когда-то открывали прежнее здание театра на улице Татарстана, 1.

Для выбора дизайна нового здания в 2021 году проводился международный конкурс, в котором приняли участие 87 бюро из 14 стран. В 2022 году после строгого отбора из 8 финалистов выбрали проект консорциума под лидерством московского проектного бюро ООО «Ваухаус» (Wowhaus в сотрудничестве с Kengo Kuma and Associates).

Строительство нового здания начали зимой 2023 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 13 млрд руб. Площадь семиэтажного театра составляет 56 тыс. кв. м. Четыре зрительских зала рассчитаны на 1,5 тыс. мест.

В этом году вручение театральной премии «Золотая маска» пройдет в новом театре им. Камала.

Дарья Сайфиева