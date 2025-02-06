На берегу Черного моря

Один из лидеров индустрии гостеприимства Alean Collection открывает в Краснодарском крае курортный отель

Фото: СЗ Соль&Малина

8 февраля на Черноморском побережье откроется четырехзвездочный отель Alean Residence Olginka. Он расположен в поселке Ольгинка Туапсинского района, всего в 100 метрах от оборудованной пляжной зоны. В компании уверены, что Alean Residence Olginka станет идеальным местом для ценителей комфорта, роскоши и уюта.

Фото: СЗ Соль&Малина

Запуск нового отеля — важный этап в реализации проекта, инвестором которого выступает ООО «СЗ «С&М». Как рассказали в компании, Alean Residence Olginka — современный гостиничный комплекс, оснащенный передовым оборудованием, что позволяет предоставлять гостям сервис премиального уровня. В фонде отеля — 117 номеров категории стандарт, полулюкс и люкс. Большинство номеров оборудованы современными мини-кухнями: это делает проживание в номере более комфортным и позволяет каждому гостю почувствовать себя хозяином роскошных апартаментов.

На территории отеля расположены тренажерный зал, акватермальный комплекс с саунами и крытым подогреваемым бассейном. Также здесь есть и просторный открытый бассейн.

Фото: СЗ Соль&Малина

Управляющая отелем Ирина Соловарова подчеркнула, что Alean Residence Olginka станет отличным выбором для любого человека, который ищет комфортный, уютный и гибкий формат отдыха в сочетании с высоким сервисом. «Наши гости смогут насладиться всеми преимуществами курорта, не отказываясь от привычного уклада жизни. Мы создали все условия, чтобы каждый наш гость чувствовал себя как дома», — заверила топ-менеджер.

Она добавила, что Alean Residence Olginka работает в формате Bed&Breakfast. Гости смогут выбирать услугу и таким образом создавать свой уникальный сценарий комфортабельного и спокойного отдыха.

Фото: СЗ Соль&Малина

Напомним, Alean Collection — один из ведущих гостиничных операторов России с 20-летним опытом работы. Компания управляет 15 отелями категории четыре и пять звезд в семи городах страны. Специализируется на создании концепций «Все включено» и «Ультра все включено», обладает экспертизой в сфере семейного отдыха на российских курортах. Портфель брендов компании включает семейные и курортные отели, medispa и оздоровительные курорты. Развивая инфраструктуру гостеприимства, компания постоянно работает над расширением номерного фонда. Сейчас у Alean Collection — свыше 3 тыс. номеров в проектах, где компания выступает как инвестор. Еще более 20 тыс. номеров находятся на стадии девелопмента в партнерских проектах оператора.

СЗ Соль&Малина