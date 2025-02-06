Суд бессрочно заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по месту рождения

Федеральный судья в Гринбелте (штат Мэриленд) заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения на территории государства. Указ приостановлен на неопределенный срок, отмечает The Washington Post (WP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Судья Дебора Бордмен вынесла временный запрет после слушания по иску правозащитных организаций. Судья сочла, что указ президента «напрямую противоречит тексту 14-й поправки к Конституции США». Запрет будет касаться всей страны и действовать, пока рассматривается дело. Отменить его может вышестоящая судебная инстанция.

Из-за указа Дональда Трампа, по данным WP, было подано по меньшей мере шесть исков. Один из них к господину Трампу подалив первый же день его президентства. Его инициаторами стали организации, которые выступают за права иммигрантов. К нему присоединились 22 «демократических» штата.

Указ, подписанный Дональдом Трампом, регламентирует новые ограничения на получение гражданства США по праву рождения на территории страны. Как заявили в Белом доме, дети нелегальных мигрантов больше не смогут автоматически становиться американцами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Так решил Трамп».