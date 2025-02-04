На Кубани число пациентов с диабетом выросло на 2,7% за год

В Краснодарском крае зафиксировали рост числа пациентов с сахарным диабетом на 2,7% за 2024 год. Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения, общее количество жителей с заболеванием достигло 190 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

За период с января по октябрь 2024 года выявили более 11,5 тыс. кубанцев с установленным диагнозом сахарного диабета впервые. Этот показатель на 500 человек больше, чем за аналогичный период 2023 года (11 тыс. случаев).

Сахарный диабет возглавляет список наиболее распространенных эндокринных патологий в регионе. На втором месте находятся заболевания щитовидной железы, которые диагностировали у 130 тыс. кубанцев. В тройку патологий также входит ожирение — более 80 тыс. пациентов.

Вместе с тем Минздрав России разработал план тематических мероприятий по профилактике заболеваний на 2025 год.

Краевые власти и медучреждения Кубани еженедельно проводят информационную работу с населением о профилактике, факторах риска и ранней диагностике заболеваний, организуют профосмотры, лекции и семинары.

Нурий Бзасежев