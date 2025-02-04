Адвокат экс-судьи Хахалевой добивается прекращения или переквалификации дела

Защита кубанской экс-судьи Елены Хахалевой настаивает на отсутствии состава преступления в действиях подзащитной и намерена добиваться снятия обвинений или переквалификации дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Ярослав Краснощеков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский Государственный Университет Правосудия Фото: Российский Государственный Университет Правосудия

«Мы имеем квалификацию мошенничество: объективно неправомерного завладения я здесь не вижу - это причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ), но это будет, если она намеренно хотела получить эти деньги. <...>Имеет место халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей (ст. 293 УК РФ)»,— заявил защитник.

По данным «Ъ», Главным следственным управлением СКР Елена Хахалева заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и 292 («Мошенничество» и «Служебный подлог») УК РФ. Претензии правоохранительных органов к Елене Хахалевой связаны с незаконным получением зарплаты в крайсуде на общую сумму 1,2 млн руб. По версии следствия, с января 2016 года по июль 2019 года Елена Хахалева не вышла на работу без уважительных причин 127 раз, но эти дни отмечались в табеле как рабочие. Прогулы стали причиной досрочного прекращения ее статуса судьи, это решение ВККС вынесла 13 июля 2020 года, а спустя две недели председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов подписал приказ об увольнении Елены Хахалевой. В 2021 году подозреваемая в мошенничестве экс-судья скрылась от преследования за границей.

По данным СМИ, Елена Хахалева была задержана в январе 2024 года в Баку.

Лия Пацан