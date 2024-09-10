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«Чувашэнерго» стало системообразующей территориальной сетевой организацией

Филиал ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» официально признан главной местной энергетической компанией. Соответствующее постановление было подписано главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Этот статус начнет действовать с 2025 года и продлится пять лет.

Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов провели совещание, где обсуждались функции и механизм работы системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Участники встречи подчеркнули важность использования современных технологий и инструментов для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

СТСО будет работать вместе с другими местными энергетическими компаниями, участвовать в устранении аварий в местных энергетических сетях и поддерживать работу бесхозных сетей и объектов.

В ходе обсуждения участники также рассмотрели необходимость внесения изменений в регламент работы штаба Чувашской Республики по обеспечению безопасности электроснабжения. Важным аспектом является формализация процесса принятия решений о ликвидации аварий силами СТСО и определение порядка доведения таких решений до СТСО и местных энергетических компаний.

Согласно данным Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, в сравнении с 2019 годом количество аварий в региональной энергосистеме снизилось на 6,6%.

Как подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев, существующие механизмы взаимодействия между различными участниками энергетического сектора будут дополнительно усовершенствованы в свете обновления функций СТСО. Для повышения качества и надежности подачи электроэнергии, а также ускорения реакции на аварии планируется расширить реализацию проекта «Цифровой энергорайон» на весь город Чебоксары.

Анар Зейналов

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