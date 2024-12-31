В результате неблагоприятных природных явлений в шести муниципальных округах Чувашии произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее более 10 тысяч человек. Об этом сообщает Госкомитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В шести районах Чувашии более 10 тысяч человек остались без электричества

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В шести районах Чувашии более 10 тысяч человек остались без электричества

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение электроэнергии затронуло более 2,7 тысяч частных домов и 9 социально значимых объектов в Аликовском, Канашском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском и Шумерлинском округах. В трех округах электроснабжение уже восстановлено.

Работы продолжаются в Моргаушском, Цивильском и Чебоксарском муниципальных округах. В аварийно-восстановительных работах задействовано 7 бригад, 21 человек и 9 единиц техники.

Ситуация находится на контроле главы республики Олега Николаева.

Анар Зейналов