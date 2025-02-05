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Россельхознадзор на Урале отозвал 24 декларации на масло и рыбную продукцию

В Свердловской области отозваны 24 декларации на масло и рыбную продукцию после проверки Россельхознадзора. Проверка выявила нарушения в документах производителей из Екатеринбурга и области, сообщили в уральском межрегиональном управлении ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушения касались сливочного масла у ИП Мухамадеева М.Ф., ИП Куваевой Е.В. и ООО «Уральское масло»: у одних производителей обнаружили фальсификат, еще один ссылался на протоколы испытаний из неаккредитованной лаборатории при декларировании. В январе Россельхознадзор уже выявлял подобные нарушения у этих предприятий.

Также были найдены нарушения в деятельности ООО «Капитан» и ООО «Дельта» — производителей рыбной продукции из Полевского. Проверка показала, что не вся продукция прошла необходимые лабораторные исследования, что привело к признанию восьми деклараций о соответствии недействительными.

В конце января в Свердловской области Россельхознадзор выявил нарушение прослеживаемости при производстве сливочного масла и предписал изъять из магазинов 20 тонн фальсификата.

Ирина Пичурина

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