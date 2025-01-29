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В магазинах Свердловской области выявили 20 тонн поддельного масла

В Свердловской области Россельхознадзор выявил нарушение прослеживаемости при производстве сливочного масла и предписал изъять из магазинов 20 тонн фальсификата, сообщили в уральском межрегиональном управлении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» 27 января было обнаружено, что ИП Кулык В.Н. расфасовал 20 тонн сливочного масла для продажи в розницу в Екатеринбурге и области. Для производства сырье в монолитах приобреталось у производителей из Тульской и Московской областей по низкой цене. Анализ транзакций показал, что продукция выработана из недостаточного объема сырья — с нарушениями по объему и концентрации жира, а также нарушены принципы прослеживаемости продукции. Это противоречит требованиям технических регламентов Таможенного Союза о безопасности молочных продуктов.

Россельхознадзор направил письма в розничные сети с требованием изъять и утилизировать масло, а также вернуть его поставщику. Предпринимателю Кулыку В.Н. выдано предостережение о недопустимости нарушений законодательства. Регистрация уполномоченных лиц в ФГИС ВетИС аннулирована, и деятельность предпринимателя взята на особый контроль.

Ранее в магазинах Свердловской области Россельхознадзор выявил 50 тонн фальсифицированного сливочного масла, в которое добавляли воду для увеличения объема. В ноябре ведомство признало недействительными девять деклараций ИП Мухамадеева М.Ф. за производство такой продукции.

Ирина Пичурина

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