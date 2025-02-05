На Кубани потушили загоревшийся после падения обломков БПЛА нефтяной резервуар

В станице Новоминской Каневского района потушили резервуар с остатками нефтепродуктов. Об этом сообщил в Telegram оперштаб Краснодарского края.

Пожар начался сегодня ночью, 5 февраля, после падения обломков сбитого беспилотника. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что пострадавших нет. В тушении было задействовано 55 человек и 19 единиц техники.

В предыдущий раз Краснодарский край подвергался атаке БПЛА 11 января, над его территорией сбили 16 БПЛА. В течение сегодняшней ночи, по данным Минобороны, уничтожили по 2 дрона над Белгородской и Курской областями.