WSJ: ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться и получить компенсацию

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим работникам уволиться и взамен получить компенсацию в сумме зарплаты за восемь месяцев, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников. По их словам, это попытка привести ЦРУ «в соответствие с приоритетами» президента Дональда Трампа, включая борьбу с наркокартелями.

Управление кадровой службы США распространило письмо с предложением госслужащим федерального уровня уволиться в обмен на выплату зарплаты в конце января. Как отмечает газета, ЦРУ, по-видимому, стало первым разведывательным ведомством, которое предложило сотрудникам такую схему. Помимо компенсации им будут положены льготы, но какие именно, не уточняется. Советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа заявил, что ведомство также приостанавливает прием на работу тех, кто уже получил условное приглашение. Часть приглашений, вероятно, будет аннулирована, если у кандидатов «не будет подходящего опыта для новых целей ведомства», которые включают противодействие Китаю.

После вступления в должность в конце января господин Трамп распорядился лишить доступа к секретной информации 51 бывшего сотрудника разведслужб. Все они, согласно его указу, в 2020 году поддержали «вводящую в заблуждение» кампанию Джо Байдена. 3 февраля Дональд Трамп назначил замдиректора ЦРУ Майкла Эллиса. Американский президент заявил, что господин Эллис поможет директору ЦРУ Джону Рэтклиффу снова сделать ведомство «величайшим разведывательным агентством в мире».

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