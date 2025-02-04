Заместителем главы ЦРУ назначен Майкл Эллис

Президент США Дональд Трамп назначил заместителем директора Центрального разведывательного управления Майкла Эллиса. Сообщая о назначении в Truth Social, президент написал, что господин Эллис поможет директору Джону Рэтклиффу снова сделать ЦРУ «величайшим разведывательным агентством в мире».

В середине января Politico писало, что Майклу Эллису поручат в ЦРУ заниматься юридическими вопросами. Описывая должность главного юриста ЦРУ, издание отмечало, что кандидатов на нее тщательно изучает Сенат, поскольку шпионские миссии за рубежом «часто не контролируются общественностью», а некоторые такие операции вызывают «неприятные правовые и этические вопросы».

Данные о возрасте Майкла Эллиса разняться: по одним источникам, ему 40 лет, по другим — 39. В 2020 году он был назначен генеральным юрисконсультом Агентства национальной безопасности США, а в 2021 году ушел работать научным сотрудником по праву и технологиям в Центр правовых и судебных исследований. С 2017-го по 2020 годы был заместителем юридического советника Совета национальной безопасности США.