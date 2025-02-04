В Ростове у переполненного автобуса лопнуло стекло двери

Сегодня у переполненного автобуса №22 лопнуло стекло дверей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

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«В течение 40 мин разбитая дверь была заменена перевозчиком. Автобус вышел на линию»,— подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что сегодня утром из-за поваленных деревьев не вышли автобусы №1, 17 и 22, также обильный снегопад привел к задержке шести электричек и 12 поездов дальнего следования.

Анна Марьина