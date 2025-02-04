Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за снегопада на Дону задержали шесть электричек и 12 поездов

Обильный снегопад в Ростовской области привел к задержке шести электричек и 12 поездов дальнего следования. По информации пресс-службы СКЖД, составы отстали от графика на время от получаса до двух часов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С опозданием выехали пригородные поезда на маршруте Ростов — Лихая (и обратно) и Усть-Донецкая — Ростов. Кроме того, задержаны поезда, проходящие через донской регион: – «Москва – Адлер», «Кисловодск – Москва», «Адлер – Москва», «Адлер – Воркута», «Симферополь – Москва», «Симферополь – Санкт-Петербург», «Владикавказ – Москва», «Москва – Кисловодск», «Кисловодск – Архангельск», «Новороссийск – Москва» и «Москва – Симферополь».

Напомним, минувшей ночью в регионе выпала треть месячной нормы осадков. Это привело к обрыву проводов и отключению потребителей от электроснабжения. Кроме того, в Ростове оказалось повалено 41 дерево.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...