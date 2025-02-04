Из-за снегопада на Дону задержали шесть электричек и 12 поездов

Обильный снегопад в Ростовской области привел к задержке шести электричек и 12 поездов дальнего следования. По информации пресс-службы СКЖД, составы отстали от графика на время от получаса до двух часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С опозданием выехали пригородные поезда на маршруте Ростов — Лихая (и обратно) и Усть-Донецкая — Ростов. Кроме того, задержаны поезда, проходящие через донской регион: – «Москва – Адлер», «Кисловодск – Москва», «Адлер – Москва», «Адлер – Воркута», «Симферополь – Москва», «Симферополь – Санкт-Петербург», «Владикавказ – Москва», «Москва – Кисловодск», «Кисловодск – Архангельск», «Новороссийск – Москва» и «Москва – Симферополь».

Напомним, минувшей ночью в регионе выпала треть месячной нормы осадков. Это привело к обрыву проводов и отключению потребителей от электроснабжения. Кроме того, в Ростове оказалось повалено 41 дерево.

Дмитрий Ковалевский