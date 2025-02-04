Предложившая вернуть дискотеки в школы чиновница уволилась по своему желанию

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре уволилась по собственному желанию. О своем решении она заявила в беседе с «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Да, так и есть (покинула должность.— "Ъ"). По собственному желанию... Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу»,— сказала госпожа Агре. В конце января она предложила вернуть в школы дискотеки.

По словам Натальи Агре, такие мероприятия помогут улучшить демографию в России. Они создадут условия для начала романтических отношений между школьниками. Этот вопрос чиновница подняла на круглом столе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Хорошо, что постепенно возвращается школьная форма, там где мальчики одеты как мальчики, девочки как девочки»,— пояснила госпожа Агре.

В Минпросвещения заявили, что сейчас не занимаются проектами, связанными с демографией.

Подробнее о мерах поддержки семей — в материале «Ъ» «Пропагандой и рублем».