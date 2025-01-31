Департамент Минпросвещения: детям не создают условия для романтических отношений

Отсутствие условий для романтических отношений может в будущем сказаться на желании детей заводить семью, считает директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Агре. Она предложила подумать о возврате дискотек в школах.

Чиновница подняла эту тему на круглом столе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Госпожа Агре задалась вопросом, «а где у детей романтика?». По ее словам, всего 8% детей хотят видеть себя в семейной жизни в возрасте от 18 до 21 года.

«Мы не создали им условия для романтических отношений. Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Хорошо, что постепенно возвращается школьная форма, там где мальчики одеты как мальчики, девочки как девочки»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Наталья Агре рассказала, что в 2024 году 673 тыс. человек участвовали в мониторинге ценностных ориентаций у молодежи. Утверждается, что за год число школьников, которые не хотели создавать семью, сократилось с 11% до 8%, а не планировавших иметь детей — с 16% до 14%.

В декабре во время подведения «Итогов года» Владимир Путин сказал, что в России не хватает женщин детородного возраста. Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что рождаемость в России упала до одного из самых низких показателей.

О демографической политике — в материале «Ъ» «Москвичек приближают к зачатию».