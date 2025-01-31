Минпросвещения отреагировало на предложение вернуть в школы дискотеки

В Минпросвещения заявили, что сейчас не занимаются проектами, связанными с демографией. Так в пресс-службе ведомства прокомментировали высказывания директора департамента госполитики в сфере воспитания Натальи Агре, заявившей о необходимости создания «романтических условий» в школах для повышения рождаемости.

«Мы не создали им условия для романтических отношений. Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание»,— сказала госпожа Агре на круглом столе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства 30 января. Она также предложила подумать о возврате дискотек в школы.

Идею Натальи Агре поддержал депутат Виталий Милонов (ЕР). «Какие романтические отношения, когда мальчик девочку проводить не может из-за того, что у него в рюкзаке 20 кг книг лежит»,— сказал он в беседе с RTVI.

«Демографический вопрос — важный для нашей страны. И в рамках внеурочных занятий "Разговоры о важном", уроков обществознания учителя обсуждают со школьниками семейные ценности, меры поддержки семей с детьми»,— сообщили «РИА Новости» в Минпросвещения. Там отметили, что благодаря такой программе детям прививаются духовно-нравственные ценности, в том числе уважение к традиционной большой семье.

Полина Мотызлевская