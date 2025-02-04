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Коммерсантъ FM
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В Бурятии гонку «Лыжня России» из-за морозов перенесут на две недели

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии заявило о переносе Всероссийской гонки «Лыжня России» на две недели — с 8 на 22 февраля. Причиной стали «низкие температуры воздуха», перенос пока касается только Улан-Удэ, но министерство призвало «следить за новостями о проведении "Лыжни России" в районах республики».

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

«Надеемся, что к 22 февраля погода станет более благоприятной и будет способствовать комфортному проведению мероприятия»,— отмечается в сообщении минспорта.

По информации Забайкальского УГМС, в Бурятии в период с 5 по 7 февраля ожидается существенное похолодание с ночными температурами до -41°С, местами до -47°С.

Ранее, в конце января, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявлял об отмене массового старта Всероссийской гонки «Лыжня России» под Иркутском. Причиной стала теплая погода в декабре и январе, повлиявшая на процессы льдообразования. Центральный старт гонки в Приангарье ранее проходил на льду залива реки Ангары недалеко от Иркутска.

Влад Никифоров, Иркутск

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