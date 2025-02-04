В Бурятии гонку «Лыжня России» из-за морозов перенесут на две недели
Министерство спорта и молодежной политики Бурятии заявило о переносе Всероссийской гонки «Лыжня России» на две недели — с 8 на 22 февраля. Причиной стали «низкие температуры воздуха», перенос пока касается только Улан-Удэ, но министерство призвало «следить за новостями о проведении "Лыжни России" в районах республики».
Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ
«Надеемся, что к 22 февраля погода станет более благоприятной и будет способствовать комфортному проведению мероприятия»,— отмечается в сообщении минспорта.
По информации Забайкальского УГМС, в Бурятии в период с 5 по 7 февраля ожидается существенное похолодание с ночными температурами до -41°С, местами до -47°С.
Ранее, в конце января, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявлял об отмене массового старта Всероссийской гонки «Лыжня России» под Иркутском. Причиной стала теплая погода в декабре и январе, повлиявшая на процессы льдообразования. Центральный старт гонки в Приангарье ранее проходил на льду залива реки Ангары недалеко от Иркутска.