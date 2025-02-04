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Коммерсантъ FM
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Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 17,5%

За прошедшую неделю в России выявлена 761 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 17,5% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщил Роспотребнадзор. По его данным, показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 2,8%, было зафиксировано 8 тыс. случаев.

Превышение среднероссийского показателя по заболеваемости ОВРИ наблюдается в 51 регионе, в 34 количество госпитализированных выросло на 30%. В целях профилактики закрыто 72 школы в 28 регионах и 32 детских дошкольных учреждения в 18 регионах. Частично закрыто 2647 классов и 1069 групп дошкольников, а также 16 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.

В начале января в России был отмечен рост характерных для зимы острых респираторных вирусных инфекций. При этом на первой неделе года Роспотребнадзор отчитывался, что заболеваемость ОРВИ за неделю в стране снизилась более чем на 50%. Однако в следующие недели был отмечен рост случаев заболевания: сначала на 31,9%, в конце месяца — почти на 13%.

Подробности — в материале «Ъ» «У кого что болит».

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