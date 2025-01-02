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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор: доминирующий штамм гриппа может вызвать тяжелые осложнения

В России отмечен рост характерных для зимы острых респираторных вирусных инфекций. В структуре выявленных у заболевших гриппом случаев доминирует вирус A(H1N1)2009, который может спровоцировать возникновение тяжелых последствий, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям»,— следует из опубликованного на сайте ведомства комментария.

Специалисты предупредили о быстром развитии гриппа: в течение суток инфекция может вызвать пневмонию, которая составляет 65% всех зарегистрированных осложнений и в некоторых случаях сопровождается летальным исходом. В федеральной службе отметили необходимость внимательно следить за здоровьем в этот период.

Для профилактики гриппа в Роспотребнадзоре рекомендовали вакцинацию, которая может помочь предотвратить тяжелое течение болезни. Кроме того, специалисты призвали избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептик, а в общественных местах носить медицинские маски либо респираторы.

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