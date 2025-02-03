На работу аэропортов Казани и Нижнекамска введены ограничения

Сегодня в 4:30 Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Казани и Нижнекамска. Также были закрыты воздушные гавани Астрахани, Волгограда, Саратова и Ульяновска.

С 5:30 до 6:20 были сняты ограничения на работу саратовского, волгоградского и ульяновского аэропортов. Сообщается, что в результате атаки дронов локальные возгорания фиксировались на волгоградском НПЗ. Загорелся объект ТЭК и в Астраханской области.

Ночью над российской территорией перехвачено и уничтожено 70 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

Накануне в Тукаевском районе Татарстана прошли учения по отражению атаки БПЛА.