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В Тукаевском районе Татарстана проводятся учебные мероприятия по ликвидации БПЛА

В Тукаевском районе Татарстана идут учебные мероприятия по ликвидации беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации района.

«В целях недопущения атак на нефтяные объекты, в районе проводятся учебные мероприятия по ликвидации БПЛА стрелковым оружием», — говорится в сообщении.

Администрация Тукаевского района Татарстана просит местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что атаки БПЛА показали, что в республике предстоит еще многое сделать для обеспечения безопасности.

На защиту Казанского «Водоканала» от атак беспилотников направят 49,2 млн руб.

Диана Соловьёва

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