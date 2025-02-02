«Зенит» поднялся до армейского уровня

В центральном матче недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал «Зенит». Свой предыдущий домашний матч против представителя топ-4 армейцы проиграли в весьма эмоциональном противостоянии «Локомотиву-Кубани» и, конечно, хотели реабилитироваться перед своей публикой. Тем более что поболеть за них в «Мегаспорт» пришло более 10 тыс. человек. Однако лучшая атакующая команда чемпионата мало что смогла противопоставить одному из сильнейших обороняющихся коллективов. «Зенит» победил со счетом 79:66 и сравнялся с ЦСКА по основным показателям. А лидером чемпионата стал УНИКС, который благодаря осечке армейцев и собственной победе над «Нижним Новгородом» обошел их в таблице.

ЦСКА в последнее время не даются матчи против представителей «большой четверки» лиги. С начала декабря армейцы успели один раз проиграть «Зениту» и дважды «Локомотиву-Кубани». Причем последнее поражение от краснодарцев было, во-первых, домашним, а на своей площадке армейцы проигрывают очень редко, во-вторых, носило некий оттенок скандальности. Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис так разнервничался, что чуть было не бросился на судью, за что был удален с площадки, а общая сумма штрафов, выписанных ЦСКА за ту игру, составила около 1 млн руб. Последовавшие затем победы над «Автодором» и «Уралмашем» вряд ли можно считать достойной компенсацией, а вот выигрыш у «Зенита» вполне мог таковой стать. Тем более что петербуржцы дышали ЦСКА в затылок в турнирной таблице и отодвинуть их было бы весьма полезно.

А еще именно в день противостояния с «Зенитом» основной добытчик армейцев Мело Тримбл отмечал 30-летие. Так что был шанс сделать ему неплохой подарок.

Наконец, на трибунах «Мегаспорта» собрались более 10 тыс. болельщиков, которых не хотелось огорчать. Это ненамного меньше рекорда лиги, установленного в 2022 году в том же «Мегаспорте». Но тогда речь шла о седьмом матче финала play-off, а тут встреча регулярки.

Но как ни странно, если судить по тому, как воскресный матч начался, могло показаться, что это не ЦСКА, а как раз «Зенит» в полной мере прочувствовал важность момента. Особенно вдохновленным на паркет вышел Трент Фрейзер, скоростные забеги которого под щит раз за разом оказывались сюрпризом для армейской обороны (в итоге с 27 очками он стал самым результативным игроком встречи). А появившиеся позже на площадке Георгий Жбанов и Алексей Швед и вовсе позволили гостям уже к концу первой четверти повести с отрывом в 10 очков.

Однако главным действующим лицом в составе гостей все равно оставался Фрейзер. У ЦСКА ту же роль исполнял Тримбл.

И было отчетливо видно, что, стоит одному из них покинуть площадку, чтобы отдышаться, как у соперника тут же налаживается игра.

И в принципе, у Тримбла в этой гонке были шансы обойти Фрейзера, если бы он получал немного больше поддержки от одноклубников. Однако с этим у ЦСКА были проблемы. Даже Алекса Аврамович за почти два десятка игровых минут не набрал ни одного очка (Пистиолис, впрочем, объяснил это тем, что игрок был не совсем здоров). Однако, даже несмотря на это, шанс у ЦСКА был. В начале последней четверти армейцы, выдав отличный отрезок, даже догнали соперника. В этот момент у болельщиков в «Мегаспорте», вероятно, появилась надежда на то, что все будет хорошо. Напрасная.

Косвенно на послематчевой пресс-конференции это признал и Пистиолис, отметивший, что «были лишь некоторые моменты, когда мы выглядели командой, которой хотим быть, а в целом соперники контролировали ход матча».

«Зенит» собрался, Дуэйн Бейкон и Фрейзер реализовали быстрые отрывы, организовав рывок 11:0. Гости вернули себе двузначное преимущество и уже спокойно доводили матч до победы. «Зенит» победил со счетом 79:66 и догнал ЦСКА по основным показателям. Но армейцы лидерство в чемпионате все равно не сохранили. Их обошел УНИКС, в другом воскресном матче обыгравший «Нижний Новгород». У казанцев теперь на одну победу (и на один проведенный матч), больше. ЦСКА второй, «Зенит» — третий.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ «Астана»—МБА-МАИ 61:87. «Локомотив-Кубань»—«Автодор» 80:72. «Самара»—«Парма» 86:78. ЦСКА—«Зенит» 66:79. «Енисей»—«Уралмаш» 86:90. «Нижний Новгород»—УНИКС 67:87. Турнирная таблица И В П % побед 1. УНИКС 30 25 5 83 2. ЦСКА 29 24 5 83 3. «Зенит» 29 24 5 83 4. «Локомотив-Кубань» 29 22 7 76 5. «Уралмаш» 29 15 14 52 6. «Нижний Новгород» 29 13 16 45 7. «Парма» 29 13 16 45 8. «Автодор» 29 11 18 38 9. «Енисей» 30 10 20 33 10. МБА-МАИ 29 9 20 31 11. «Самара» 29 8 21 28 12. «Астана» 29 1 28 3

Александр Петров