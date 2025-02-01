Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча с «Металлургом»

Наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин, несмотря на поражение, похвалил своих подопечных за игру. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин с хоккеистами "Локомотива"

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин с хоккеистами "Локомотива"

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» уступил со счетом 2:3 «Металлургу». Первые два периода забивали только игроки «Магнитки», однако в третьем периоде железнодорожники отличились двумя голами.

«Игра сразу не задалась, но парни нашли в себе силы почти перевернуть непростую игру против непростого соперника, но, конечно, хотелось бы, чтобы эти моменты дожимали в концовке. Против нас играл непростой соперник. Во-вторых, очень тяжело: бросок – гол, бросок – гол. Психологически смогли найти в себе силы сражаться, это самое главное»,— прокомментировал Игорь Никитин.

На воротах у «Локомотива» стоял Максим Майоров, это был второй его матч за команду. Никитин положительно оценил его игру.

«В целом достойно и уверенно сыграл. Понятно, что соперник исполнил где-то, ребята наши помогли, не без этого. Думаю, эта игра ему однозначно в опыт пойдет. В паре моментов сделал нужные сэйвы, дал возможность вернуться нам в игру»,— сказал наставник.

4 февраля в Ярославле «Локомотив» сыграет с московским «Спартаком». Ярославцы лидируют в Западной конференции и общей таблице КХЛ с 80 очками.

Алла Чижова