«Локомотив» уступил «Металлургу» в Ярославле с минимальным разрывом

В Ярославле ХК «Локомотив» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:3. Гости вели со счетом 3:0, но в третьем периоде железнодорожники забили две шайбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

В составе «Локомотива» отличились Александр Полунин и Денис Алексеев, в составе гостей голы забили Данила Юров, Валерий Орехов и Дмитрий Моисеев. Все шайбы заброшены при равных составах. Ворота «Локомотива» защищал Максим Майоров.

4 февраля в Ярославле «Локомотив» сыграет с московским «Спартаком». Ярославцы лидируют в Западной конференции и общей таблице КХЛ с 80 очками.

Алла Чижова