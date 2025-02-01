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Коммерсантъ FM
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Норвегия отпустила Silver Dania с россиянами после проверки по запросу Латвии

Полиция Норвегии разрешила судну Silver Dania покинуть порт Тромсё. Судно было задержано по запросу Латвии для проверки причастности к повреждению кабеля в Балтийском море. Норвежская полиция не нашла этому доказательств.

«Расследование будет продолжено, но мы не видим причин, чтобы судно оставалось в Тромсё. Не было сделано выводов, связывающих судно с актом»,— говорится в заявлении адвоката полиции Ронни Йоргенсена из полицейского участка Тромса.

Судно Silver Dania было задержано накануне, 31 января, в экономической зоне Норвегии. Судно принадлежит норвежской компании, на нем работает российский экипаж.

О ситуации с повреждением кабелей в Балтийском море — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

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