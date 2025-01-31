Трюдо: Канада немедленно ответит на решение США ввести пошлины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, страна переживает критическую ситуацию, а граждан ждут тяжелые дни и недели из-за планов США ввести 25-процентные пошлины. По словам премьера, государство на это ответит немедленно и решительно.

«Это не то, чего мы хотим, но если он (Дональд Трамп.— "Ъ") продолжит, мы тоже будем действовать»,— сказал господин Трюдо, выступая перед консультативным советом по канадско-американским отношениям (цитата по Reuters). Он добавил, что правительство Канады рассмотрело все варианты событий.

Президент США Дональд Трамп вчера, 30 января, подтвердил, что введет пошлины на товары из Канады и Мексики, при этом он допустил, что Соединенные Штаты могут повысить тарифы в будущем. 47-й президент объяснял решение потоком нелегальных мигрантов, а также незаконными поставками наркотиков в страну. Он говорил, что страны должны остановить происходящее, пообещав, что в этом случае он не будет вводить пошлины. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум его угрозам не верит.

Как писало издание Politico, вопрос о тарифах разделил администрацию господина Трампа. Его команда разбилась на два лагеря: на тех, кто считает, что надо вводить пошлины постепенно, и тех, кто поддерживает ввод всеобщих тарифов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп вызвал опасения».