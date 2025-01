Минюст внес в реестр нежелательных организаций разработчика ПО Compelson

Минюст России внес в реестр нежелательных организаций чешскую компанию—производителя программного обеспечения Compelson. Кроме нее сегодня ведомство внесло в реестр немецкую организацию Journalists in Need Network («Сеть журналистов в бедственном положении»), французский Independent Institute of Philosophy (Независимый институт философии) и канадскую OpenText Corporation («Корпорация "Открытый текст"»). Ранее Генпрокуратура РФ признала все четыре организации нежелательными.

Compelson, которая была основана в 1993 году в Праге, предоставляла разным странам технологии, которые позволяют удаленно получать данные с электронных устройств, считают в надзорном ведомстве. Их используют спецслужбы и силовые органы. После начала боевых действий такое ПО получили и вооруженные силы Украины. Генпрокуратура признала компанию нежелательной 21 января.

Journalists in Need Network находится в Берлине. НКО была основана вскоре после начала боевых действий на Украине. Как пишут на сайте организации, она поддерживает эмигрировавших в Германию работников медиа. Генпрокуратура признала ее нежелательной 25 декабря.

OpenText Corporation надзорное ведомство обвинило в сотрудничестве с силовыми структурами США и вовлечении в антироссийскую пропаганду. Компания, основанная в 1991 году, занимается разработкой и продажей программного обеспечения. Надзорный орган признал ее нежелательной 16 января.

Независимый институт философии был признан Генпрокуратурой нежелательным 27 января. Ведомство уверило, что для присоединения «к так называемому институтскому сообществу ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции», на конференциях института ученые выступают с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами. Институт создан в 2022 году, его основатели покинули Россию после начала боевых действий.