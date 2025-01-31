Президент Бразилии пригрозил ответными мерами в случае введения США пошлин

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что если его американский коллега Дональд Трамп повысит пошлины на бразильскую продукцию, то он примет ответные меры. При этом господин да Силва отметил, что вместо торговой войны предпочел бы улучшение отношений.

«Все очень просто: если он обложит налогом бразильскую продукцию, Бразилия ответит тем же, обложив налогом продукцию, экспортируемую из Соединенных Штатов»,— сказал президент Бразилии (цитата по NDTV).

Он заверил, что хотел бы «улучшить отношения с Соединенными Штатами» и укрепить торговые связи со вторым по величине торговым партнером Бразилии после Китая. «Я хочу уважать Соединенные Штаты и хочу, чтобы Трамп уважал Бразилию. Вот и все»,— подчеркнул Луис Инасиу Лула да Силва.

В прошлом году Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, в числе которых Бразилия, пошлинами в 100% за создание альтернативы доллару. После вступления в должность в январе господин Трамп объявил о планах обложить 25-процентными тарифами товары из Канады и Мексики. Он обещал, что пошлины начнут действовать с 1 февраля. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сказала, что у страны есть план действий, но детали не привела.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вызвал опасения».