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Коммерсантъ FM
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Калужская область выплатит по 1 млн руб. семьям трех убитых лесничих

Родственники убитых сотрудников Куйбышевского лесничества получат по 1 млн руб. из бюджета Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Местные власти помогут организовать похороны и тоже окажут материальную поддержку.

«Скорбим вместе с родными и близкими погибших. Глава Рослесхоза Иван Васильевич Советников присоединяется к соболезнованиям»,— написал господин Шапша в Telegram.

Трагедия произошла накануне, 29 января. Лесничие пытались задержать мужчину, который незаконно рубил деревья. Тот оказал сопротивление: взял двоих сотрудников лесничества в заложники и убил еще троих лесничих. После этого мужчина покончил с собой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лесники нарвались на пули».

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