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Коммерсантъ FM
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Лесники нарвались на пули

В Калужской области трое сотрудников лесничества убиты, еще двое были взяты в заложники

В Калужской области возбуждено уголовное дело об убийстве троих сотрудников лесничества. Местный житель, к которому они, получив информацию о незаконной вырубке деревьев, пришли с проверкой, расстрелял лесников, а затем покончил с собой.

Место убийства трех сотрудников лесничества в Куйбышевском районе Калужской области

Место убийства трех сотрудников лесничества в Куйбышевском районе Калужской области

Фото: Прокуратура Калужской области

Место убийства трех сотрудников лесничества в Куйбышевском районе Калужской области

Фото: Прокуратура Калужской области

Как сообщили в прокуратуре Калужской области, по предварительным данным, 29 января 2025 года в дежурную часть МО МВД России «Кировский» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на автодороге вблизи деревни Усохи Куйбышевского района. При тушении машины были обнаружены три трупа с признаками насильственной смерти. Это были замдиректора лесничества, лесник и водитель.

Эксперты-криминалисты установили, что причиной смерти всех троих стали огнестрельные ранения.

Местное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

По версии следствия, накануне сотрудники ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» выявили незаконную вырубку лесных насаждений. Для проверки информации пятеро сотрудников выехали на служебной «Газели» к дому предполагаемого нарушителя в деревню Усохи. Им оказался ранее судимый местный житель. Визиту лесников он явно не обрадовался и открыл по ним стрельбу.

Трех сотрудников лесничества нарушитель убил на месте, после чего поджег их служебный автомобиль. Двух оставшихся мужчин преступник захватил в заложники.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. «В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет. Преступник застрелился на месте»,— заявил губернатор.

Прокурор области Константин Жиляков лично координирует работу правоохранительных органов в расследовании тройного убийства. «В настоящее время на месте происшествия работают руководство, криминалисты и следователи по особо важным делам областного управления Следственного комитета»,— говорится в сообщении СКР по Калужской области. С места происшествия и из дома подозреваемого изымаются улики, по ним назначаются судебные экспертизы. В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза.

Ефим Брянцев

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