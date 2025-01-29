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Коммерсантъ FM
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Мужчина убил троих лесничих в Калужской области и покончил с собой

В Калужской области мужчина, занимавшийся незаконной вырубкой деревьев, оказал сопротивление при задержании сотрудникам лесничества. Злоумышленник взял двух сотрудников ведомства в заложники, еще три лесничих погибли, преступник покончил с собой, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Как рассказали в прокуратуре Калужской области, сотрудники Куйбышевского лесничества выявили незаконную рубку накануне, 28 января. На следующий день лесничие выехали в деревню Усохи для установления обстоятельств произошедшего.

Позже в дежурную часть МВД «Кировский» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на дороге вблизи деревни Усохи. По предварительной информации, подозреваемый убил трех сотрудников, а затем поджег служебный автомобиль. Работу правоохранительных органов по факту произошедшего координирует прокурор Калужской области Константин Жиляков.

Никита Черненко

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