На защиту Казанского «Водоканала» от БПЛА выделили 49,2 млн рублей

Казанский «Водоканал» выступает заказчиком работ на 49,2 млн руб. по охране объектов предприятия от беспилотных воздушных судов. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Услуги должны оказать с 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года. По информации из протокола, контракт был подписан с единственным поставщиком — предприятием «Охрана» Росгвардии.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что атаки БПЛА показали, что в республике еще многое предстоит сделать для обеспечения безопасности.

Диана Соловьёва