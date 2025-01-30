AP: Белый дом хочет расширить штат стенографистов, так как Трамп много говорит
Стенографисты Белого дома не успевают за президентом США Дональдом Трампом, сообщили источники Associated Press (AP). По информации агентства, обсуждается вопрос о найме дополнительного персонала, чтобы справиться с нагрузкой.
Дональд Трамп
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
По данным проекта Factba.se, Дональд Трамп в первую неделю президентства публично выступал в течение 7 часов 44 минут. Он использовал 81 тыс. слов. Во время первого президентского срока в первые семь дней он говорил 3 часа 41 минуту и использовал 33,5 тыс. слов. Джо Байден в первую неделю выступал 2 часа 36 минут. Он произнес 24 тыс. слов.
Дональд Трамп вступил в должность 20 января. За десять дней он подписал 38 указов — рекордное число среди всех американских президентов.
О внешней политике нового президента США — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп прошелся по внешней политике».
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