Воронежский «Дорлайн» не добился банкротства крупного тамбовского дорожника

Арбитражный суд Тамбовской области вернул воронежскому ООО «Дорлайн» иск о признании банкротом местного ООО «Строй Нэс-Аб». Это следует из картотеки арбитражных дел. Размер требований составлял 2,7 млн руб.

Заявление было подано в октябре 2024 года, но оно так и не было принято к производству. Суд оставил иск без движения и дважды продлял этот срок из-за того, что «Дорлайн» не предоставил документы об уплате госпошлины и доказательства задолженности.

В сентябре с требованием признать «Строй Нэс-Аб» несостоятельным в суд обратилась тамбовская строительная компания «Стройпремьер сервис». Речь шла о задолженности в 5,6 млн руб. Суд вернул заявление. Основанием стало нарушение требований федерального закона «О банкротстве» при составлении иска.

В конце декабря 2024 года прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд региона с иском о признании недействительным дополнительного соглашения, заключенного между «Строк Нэс-Аб» и областным министерством градостроительства и архитектуры в рамках госконтракта по строительству автодороги на улице Волжской в Тамбове. В качестве последствий признания сделки недействительной надзорное ведомство просит взыскать с ответчика 31,5 млн руб. Заявление принято к производству. Предварительное заседание запланировано на 11 февраля 2025 года.

Анастасия Колпачева