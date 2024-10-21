Воронежская компания требует признать банкротом крупного тамбовского дорожника

Воронежское ООО «Дорлайн» обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать банкротом местное ООО «Строй Нэс-Аб». Размер требований составляет 2,7 млн руб. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Суд оставил иск без движения, посчитав, что к нему не приложена вся необходимая документация. Заявителю предложили устранить нарушения до 18 ноября.

В сентябре с требованием признать «Строй Нэс-Аб» несостоятельным обратилась тамбовская строительная компания «Стройпремьер сервис». Речь шла о задолженности в 5,6 млн руб. Однако суд вернул заявлению кредитору. Основанием стало нарушение требований, предусмотренных федеральным законом «О банкротстве», при составлении иска.

Всего за 2024 год в арбитражный суд региона поступило 25 заявлений, где ООО «Строй Нэс-Аб» выступает в качестве ответчика.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Строй Нэс-Аб» зарегистрировано в 2000 году в Тамбове для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 11,5 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором является Мисак Демурчян. Выручка компании в 2023 году составила 622 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб. Организация являлась поставщиком в 138 государственных контрактах на сумму 11,5 млрд руб.

ООО «Дорлайн» зарегистрировано в 2020 году в селе Новая Усмань Воронежской области для строительства автомобильных дорог. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем является Ирина Замотина. Управляющий — индивидуальный предприниматель Руслан Замотин. 2023 год компания отработала с выручкой 135 млн руб. и чистой прибылью 3,7 млн руб. Организация являлась поставщиком в 16 государственных контрактах на сумму 12 млн руб.

Денис Пискунов